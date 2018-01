Hein Vanhaezebrouck: «Peu de chances de faire 27 sur 27»

« On commence une série de neuf rencontres et on va essayer de prendre un maximum de points », affirme « HVH » avant de, quelque peu, tempérer son discours. « Mais, il faut être réaliste : faire 27 sur 27 lors de ces neuf matches, cela a peu de chances de se produire. Notre objectif, c’est de s’améliorer sur tous les plans du jeu et être meilleur au début des Playoffs 1. Je vois des améliorations mais nous ne sommes pas encore là où je veux être. »

Le voyage dans le Limbourg permettra donc d’y voir plus clair. Que ce soit sur le plan tactique, qui a été le point de travail principal à La Manga, sur le plan physique – « Certains pensaient qu’en survivant au stage, ils en avaient fini avec le physique. Mais, ils ont été surpris en début de semaine. On a encore bien travaillé. Le physique, c’est toute la saison », a précisé Vanhaezebrouck – mais aussi sur le plan mental où les Anderlechtois ont montré des failles lorsque la situation n’était pas en leur faveur. « Même si je n’ai pas envie que mon équipe soit en difficulté, on verra comment les joueurs réagiront car je suis persuadé qu’on se retrouvera dans des situations difficiles à un moment ou un autre », explique le coach du RSCA. Un élément déterminant pour la suite de la saison qui n’est pas simple à travailler mais qui sera primordial dans la course à la… deuxième place, objectif actuel de l’entraîneur. « Nous sommes troisième juste derrière le deuxième. C’est notre premier objectif. Pour le reste, on verra où on en est dans neuf rencontres. Car, si Bruges poursuit sur son élan, l’écart pourrait encore être plus important que maintenant. Cela fait longtemps qu’une équipe belge n’a plus pris autant de points en phase classique. C’est une moyenne espagnole (NDLR : lisez de Barcelone ou du Real) ou du Bayern Munich. »