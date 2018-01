Nestlé commercialise sa barre au chocolat rose développé par Callebaut: elle a été développée en Belgique

Nestlé, le géant agroalimentaire suisse, va lancer, vendredi, le premier KitKat rose, sur le marché japonais et sud-coréen, rapporte le journal Les Echos. Le chocolat rose ou ruby a été développé par Barry Callebaut à Wieze (Flandre orientale) et en France.

Nestlé est le premier à lancer une version rose du chocolat. Issu des fèves de cacao Ruby et baptisé du même nom, il a un goût intense et une couleur naturelle rosée. Ce chocolat à la couleur unique a été développé par le chocolatier Barry Callebaut en Belgique et en France.

Le produit lancé par Nestlé s’appelera «KitKat Chocolatery Sublime Ruby» et sera commercialisé en Corée du Sud et au Japon. Il sera disponible dans les boutiques «KitKat Chocolatory» des deux pays asiatiques.

Des livraisons via internet seront possibles pour la Belgique mais aussi les Etats-Unis, Hong Kong, Macao, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse.