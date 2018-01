Felice Mazzu après la victoire de Charleroi contre Mouscron (2-0): «Après une défaite comme celle de Bruges, l'important était de faire un match positif»

L’opération rachat de Charleroi est réussie. Non, les Zèbres n’effaceront pas la déception de l’élimination dans une compétition qu’ils rêvaient de remporter cette saison. Mais après la cuisante défaite contre Bruges, les hommes de Felice Mazzu se devaient de réagir, comme le coach carolo le confirme en interview d’après-match. « L’analyse du match est très simple : après une défaite comme celle de mardi, l’important était de faire un match positif, de ne pas perdre. C’est ce que l’on a fait face à une bonne équipe, bien organisée. On sait que c’est une victoire importante pour le moral après une défaite comme celle subie à Bruges. »

Le magicien du Mambourg essaie donc de conjuguer la lourde élimination au passé, les joueurs s’étant brillamment rachetés ce soir à ses yeux. « Il y avait du déchet en première mi-temps car, lorsqu’on a analysé la défaite de Bruges, on a été assez dur avec eux. Mais comme vous l’avez remarqué, à part le flanc droit, j’ai pris le pari d’aligner les mêmes joueurs. Je me suis aussi trompé mardi et j’avais envie de donner une chance au même groupe. L’important c’était de gagner et c’est ce que l’on a fait. »

Avec un noyau renforcé, Felice Mazzu dispose désormais de plus de solutions sur le terrain mais également sur le banc. « La concurrence c’est bien. Aujourd’hui, je suis très content du but de Fall, Grange est bien monté mais j’aurais préféré que cela se fasse dans d’autres circonstances que la blessure de Baby. Le tout maintenant, c’est de garder la même mentalité avec plus de qualité. »

Concernant sa nouvelle recrue, Romain Grange, le coach ne tarit pas d’éloges. « Grange a énormément de qualités. Maintenant, tactiquement et par rapport à la philosophie de l’équipe, on va devoir faire quelques ajustements à partir du moment où il joue sur un flanc. Il peut aussi jouer dans l’axe, on l’a d’ailleurs testé en stage. Si j’estime qu’il peut nous apporter dans l’axe, il jouera dans l’axe. Mais ce sera en fonction de la concurrence, surtout maintenant que Baby est blessé. »

Sur cette blessure, Mazzu confirme que le joueur est touché au ménisque mais a indiqué« attendre d’autres examens pour savoir si ce n’est pas plus grave ».

Enfin, il s’est également exprimé sur les possibles futures récompenses que pourraient recevoir ses joueurs lors de la cérémonie du soulier d’or. « Charleroi n’a pas gagné énormément de trophée dans son Histoire, tout le monde serait ravi d’en recevoir, sur le plan individuel ou collectif. Penneteau mériterait largement son prix. Aujourd’hui, j’estime que c’est le meilleur gardien de Belgique. De mon côté, je préférerais ne pas m’exprimer, même si j’apprécierais évidemment beaucoup de recevoir un prix. Mais on verra »