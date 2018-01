Meurtre durant la nuit de jeudi à vendredi, devant le Val Fayt à Manage où étaient organisés les apéros mondains. Deux hommes cagoulés et armés ont tiré en direction Khalid Lemfadak qui est malheureusement décédé. Un homme a également été frappé et blessé.

Il était environ 0h30, durant la nuit de jeudi à vendredi, lorsque deux individus sont sortis d’une camionnette de couleur noire juste devant le parking du Val Fayt, rue de la Croyère à Manage, où étaient organisés les apéros mondains. Cagoulés et armés d’un fusil de chasse, les deux hommes ont tiré en direction de Khalid, qui assurait le placement des véhicules sur le parking de l’établissement et non la sécurité à l’intérieur de celui-ci.

Khalid Lemfadak est décédé sur place.

Les deux individus ont ensuite pris la fuite à toute vitesse vers la Louvière. Au moment des faits, le surveillant du parking se trouvait à l’extérieur du site. Était avec lui un homme qui n’était apparemment pas visé. Les deux malfrats n’ont pas tiré dans sa direction mais l’ont frappé. Il a été touché à la hanche et emmené dans un hôpital louviérois. Ses jours ne sont pas en danger.

Le drame est tout à fait étranger à l’événement qui a été organisé. Il s’agirait d’un règlement de comptes.

Des injures le visaient

Selon nos informations, les deux hommes s’en seraient immédiatement pris à Khalid qu’ils connaissaient. Ils l’ont menacé et injurié.

Les gens qui étaient encore présents aux apéros mondains disent ne pas avoir entendu ce qui s’est passé. Ce n’est que par la suite qu’ils ont découvert le drame.

Des riverains témoignent dans nos éditions digitales.