Benjamin Maréchal a fait un pas de côté suite à la polémique suscitée vendredi dernier par une question posée aux auditeurs, qui étaient invités à réagir aux propos tenus la veille par l’ex-actrice porno française Brigitte Lahaie. « On peut jouir lors d’un viol », avait-elle déclaré sur BFMTV, avant de s’excuser. « Vous lui répondez quoi ? », avait demandé l’animateur de Vivacité à ses auditeurs dans l’émission « C’est vous qui le dites » sur VivaCité.

Un débat qui a choqué de nombreux internautes et qui avait provoqué la colère de Jean-Claude Marcourt, ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a la tutelle sur la RTBF.

#cestvousquiledites Intolérable d'aborder 1sujet aussi sensible et grave de cette manière. Pas acceptable pour média de service public. J'interpelle l'administrateur général de la @RTBF à l'instant. — Jean-Claude Marcourt (@jcmarcourt) 12 janvier 2018

Benjamin Maréchal a quitté « C’est vous qui le dites » sur Vivacité. Tous les problèmes sont-ils dès lors réglés ?

« Non, ce n’est pas réglé ! La RTBF s’est excusée, c’est un geste fort et elle a apporté une réponse qui me semble adéquate. J’accepte que l’on parle de tout, mais pas à tout moment et avec tout le monde. L’idée n’était pas de mettre quelqu’un au pilori, mais de se demander pourquoi cela s’est passé. Ma préoccupation est de ne pas flatter les bas instincts de notre société. On doit tous être d’accord là-dessus. »

Votre tweet a quand même donné l’impression d’une certaine ingérence. Certains ont même parlé de censure…

« Mais non ! Je pense être l’expression de la lutte contre la censure. Je ne suis pas le ministre de l’information du général de Gaulle ! Donner le sentiment que violer une femme peut lui procurer du plaisir, c’est dramatique, même le simple fait de l’évoquer… Maintenant, si le ministre responsable des médias et qui a autorité sur la RTBF, ne peut pas dire qu’il est interpellé par quelque chose… Je n’ai demandé la démission de personne. J’ai demandé à la RTBF si elle trouvait que c’était en rapport avec ses missions. »

Benjamin Maréchal est prêt à vous rencontrer. Vous aussi ?

« Il n’a en tout cas pas fait la moindre démarche en ce sens, mais si quelqu’un veut me rencontrer, je suis disponible… »

À refaire votre tweet, vous le referiez à l’identique ?

« Oui, car c’était plus la réaction d’un citoyen que d’un ministre. S’il y a une chose qui me révulse, c’est de toucher à la dignité de la femme et là, j’ai été choqué ! »

> La suite de notre interview exclusive est à lire dans nos éditions digitales.