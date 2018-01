Jean-Claude Marcourt (PS) tacle le nouveau gouvernement wallon MR-cdH et Benoît Lutgen: «En économie, c'est du vent, ils ont zéro idée!»

Un avis sur la politique économique du nouveau gouvernement wallon ?

« Je suis stupéfait de lire leur plan d’investissement. Nous sommes en janvier 2018, il y a peu de choses qui concernent cette année ou la suivante. Ils font un plan 2020-2024, là où ils n’auront plus de responsabilités. C’est une redite de ce qui existait déjà… En fait, c’est du vent, zéro idée ! »

Vous êtes peut-être un peu dur, non ? On ne change pas fondamentalement les choses en quelques mois…

« J’ai été désigné ministre de l’Économie en juillet 2004. En septembre 2005, je présentais le Plan Marshall. Nous faire croire qu’il faut du temps pour une réforme fondamentale, c’est faux ! Ils ont deux ans, c’est donc possible ! Mais ils n’avancent sur rien. On constate même une régression de la Wallonie. Par rapport à l’économie circulaire (concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable, NDLR), c’est à pleurer !… Ils disent qu’il faut supprimer le saupoudrage, mais leur plan, ce n’est que ça. Ils disent qu’il faut réduire les structures, les invest. En quoi est-ce utile pour notre économie ? Tous les industriels me disent : on n’attend qu’une chose, votre retour… »

Vous en voulez encore à Benoît Lutgen d’avoir débarqué le PS du gouvernement ?

« M. Lutgen a sacrifié une partie du développement économique wallon au profit de son ambition personnelle ! »