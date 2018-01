Le chanteur Tom Petty est décédé d'une overdose de médicaments

«Notre famille a rencontré ce matin l’équipe de médecins légistes» selon lesquels «Tom Petty a succombé à une overdose résultant d’une prise de plusieurs médicaments», décrit un communiqué diffusé vendredi par la femme et la fille du musicien, Dana et Aria Petty. Elles soulignent que le chanteur d’"American Girl» souffrait de «plusieurs problèmes graves de santé, dont un emphysème (maladie pulmonaire), des problèmes de genoux et principalement une hanche fracturée», ajoutent-elles.

« Un accident malheureux »

«Malgré cette blessure douloureuse», il a maintenu sa tournée avec 53 dates prévues, aggravant sa fracture. «Nous pensons que la douleur était devenue tout simplement insupportable, causant sa prise excessive de médicaments», poursuit le communiqué.

Elles ajoutent savoir qu’il s’était fait prescrire plusieurs antalgiques dont des patches de fentanyl et qu’elles pensent, «comme le médecin légiste l’a conclu, que (son décès) fut un accident malheureux».

Parler pour sauver des vies

Les proches du chanteur s’expriment sur les causes de sa mort afin de stimuler «une discussion» qui pourrait «sauver des vies». Beaucoup de personnes qui décèdent à cause d’une surdose d’opiacés, estiment-elles, commencent à en consommer «avec des raisons légitimes et ne comprennent pas la puissance et le caractère mortel de ces médicaments».

Tom Petty, rockeur de l’Amérique profonde, est décédé le 3 octobre à 66 ans d’une crise cardiaque consécutive à cette prise d’un cocktail létal de médicaments.

Connu pour «Learning to Fly», «I Won’t Back Down» ou «Free Fallin», il venait d’achever une semaine auparavant une tournée célébrant les 40 ans de son groupe, les Heartbreakers.

Comme Prince

Le fentanyl a aussi causé la mort prématurée de la superstar Prince, l’une des plus importantes figures de la musique pop des trente dernières années.

Les acteurs Heath Ledger et Philip Seymour Hoffman sont deux autres vedettes décédées ces dernières années d’une overdose de médicaments dont des opiacés.

Michael Jackson, le «roi de la pop», a quant à lui succombé le 25 juin 2009 d’une surdose d’un autre médicament anesthésiant, le propofol, qu’il utilisait comme somnifère.

Environ deux millions d’Américains sont désormais dépendants aux opiacés, catégorie de stupéfiants englobant des médicaments analgésiques délivrés sur ordonnance tels que le fentanyl, ainsi que l’héroïne, poussant le président Donald Trump a qualifier la crise d’"urgence de santé publique».