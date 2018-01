Pour Jean-Marc Nollet, la sortie du nucléaire a été sous-évaluée: «Il manquera 20 milliards», dit-il

Belga

Pour sortir du nucléaire en 2025, la Belgique a prévu un budget de 14,8 milliards d’euros. Via des estimations suisses faites par des organes officiels, le député Ecolo Jean-Marc Nollet chiffre cependant le coût de sortie du nucléaire entre 35,3 et 36,7 milliards. «Il manquera donc entre 20,5 et 21,9 milliards d’euros, en raison d’une sous-évaluation manifeste du coût de la gestion et du stockage des déchets», prévient-il.