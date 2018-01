Une couche de neige recouvre l'Ardenne et des flocons sont possibles dès 200 mètres

On avait annoncé de la neige sur les Ardennes ; elle est là. Mais si vous voulez profiter des conditions hivernales pour faire du ski, il ne faut pas perdre de temps car le redoux s’annonce pour lundi. A la mi-journée, on observe des chutes de neige en Ardenne, donc, mais aussi dans le centre du pays dès 200 mètres. L’IRM lance un avertissement pour routes glissantes jusque dimanche matin 10 heures.

Une belle couche de neige permettra aux amateurs de beaux paysages et de ski de s’adonner à leurs activités préférées ce week-end. Et la neige devrait continuer à tomber l’après-midi et le soir.

Ce dimanche matin, à l'exception de quelques flocons en Hautes-Fagnes, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement à très nuageux. Dans le courant de l'après-midi, des précipitations toucheront les régions proches de la frontière française, et s'étendront ensuite lentement aux autres régions. Ces précipitations seront généralement sous forme de neige ou de neige fondante sur le sud du pays, et de pluie ailleurs. Sur le nord-est du territoire, le temps devrait néanmoins rester sec une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 0 et 5 degrés.