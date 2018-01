Le Vlaams Belang présente ses voeux en attaquant la N-VA qui «ouvre les frontières»

Le Vlaams Belang ne doit pas faire de l’identité flamande et de la sécurité des thèmes électoraux car ces deux sujets font partie de son ADN, a déclaré samedi son président Tom Van Grieken à l’occasion du discours du Nouvel an à Baasrode. «Notre pays, notre peuple, notre avenir. Voilà ce qui nous concernera les prochaines années.»

L’immigration était au coeur du discours de Tom Van Grieken, qui a notamment critiqué la politique du secrétaire à l’Asile et à la Migration Theo Francken. «Il y a une énorme différence entre ce qu’il tweete et ce qu’il fait. Le Vlaams Belang rejette le modèle des frontières ouvertes et de la sécurité sociale ouverte de la gauche parce qu’il est impayable. Et il rejette le modèle de la N-VA qui consiste à ouvrir de fait les frontières en faisant des économies au détriment de nos personnes âgées, des plus faibles et des nécessiteux, c’est inacceptable.»