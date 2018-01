Le nombre de demandes de régularisation humanitaire au plus bas, annonce Theo Francken

Belga

Au mois de décembre 2017, 124 ressortissants étrangers ont introduit une demande de régularisation humanitaire, a indiqué samedi sur Facebook le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken. Selon le membre de la N-VA, il s’agit de la statistique mensuelle la plus faible depuis des décennies. Le chiffre pour l’année 2017 est également le plus bas jamais enregistré, ajoute-t-il.