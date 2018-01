Michel Preud’homme n’est plus en course pour occuper le poste d’entraîneur du club français pour des questions financières.

C’était « quasiment fait » nous disait-on. La probabilité de voir Michel Preud’homme s’asseoir sur le banc de Bordeaux était « proche de la certitude ». Le doute n’était plus permis : le successeur de Jocelyn Gourvennec à la tête du club français c’était lui, l’ancien coach du Standard et de Bruges.

Pourtant, ce samedi 20 janvier, tout est tombé à l’eau. Michel Preud’homme n’est plus en course pour le poste d’entraîneur du club bordelais. En cause ? Des questions d’argent. En effet, c’est l’enveloppe globale qu’aurait dû débourser Bordeaux pour attirer le Belge qui a fait capoter son arrivée dans le sud de la France. Les indemnités de licenciement, le salaire de Michel Preud’homme et les 750.000 euros qu’il fallait verser à Bruges ont été jugés trop chers pour Bordeaux.