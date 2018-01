Tineke a 39 ans et est déjà… pensionnée: elle veut travailler mais ne peut pas, et gagne seulement 700 euros par mois

C’est à l’âge de 27 ans que Tineke a appris qu’elle souffrait de leucémie. Elle travaillait alors comme éducatrice. Après un long traitement de plusieurs années, elle pensait pourtant être sortie d’affaire. Mais lorsque, quelques années plus tard, la maladie a fait son retour, Tineke s’est retrouvée dans l’impasse : tous ses congés maladie avaient été épuisés. « La commission médicale m’a alors appelée pour un rendez-vous », a expliqué la jeune femme au Nieuwsblad. « Et en l’espace de dix minutes, ils ont décidé de me mettre à la pension à cause de mon handicap physique. Je n’avais que 34 ans ».

Depuis cinq ans, Tineke touche donc… 378 euros par mois. À cela, il faut ajouter une allocation d’invalidité de 311 euros par mois, mais c’est tout. C’est peu, très peu pour une femme de 39 ans qui désire pourtant encore travailler. « Ok, on se sent différent quand on est malade. Mais c’est encore plus difficile quand on nous met directement de côté ».

Selon l’association « Op tegen kanker », Tineke n’est pas la seule dans cette situation. De nombreuses personnes qui souffrent d’un cancer veulent encore travailler, mais ne peuvent pas à cause de la loi. Le Ministre des pensions, Daniël Bacquelaine, a annoncé à nos confrères de TV Oost, qu’il travaillait à une solution. Il faut dire que la loi concernée date de… 1844.