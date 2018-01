Antoing: collision devant Cimescaut

Deux véhicules se sont percutés cette après-midi à Antoing, dans la rue du Coucou. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture après avoir dérapé sur une plaque de boue, et a percuté une automobiliste qui circulait dans l’autre sens. Le choc a été très violent, mais il n’a heureusement pas fait de blessé.

Cette après-midi, vers 14h, deux véhicules sont violemment entrés en collision dans la rue du Coucou, à hauteur des carrières de la firme Cimescaut.

Un SUV noir de marque Dacia arrivait à vive allure dans le carrefour. Son conducteur a été distrait par le réglage de ses essuie-glaces, et il a raté son virage. Le véhicule a dérapé dans la boue du bas-côté, et l’automobiliste, en tentant de redresser, est allé percuter une Renault qui circulait en sens inverse.

La violence du choc se lit encore dans la tôle de la seconde voiture. La collision, qui s’est produite à l’avant du véhicule, côté conducteur, était assez forte pour l’envoyer violemment sur le trottoir.

Une jeune maman et son fils de trois ans et demi se trouvaient dans la Renault. Heureusement, les airbags ont rempli leur office, et la dame s’en sort avec la lèvre fendue. Le conducteur de la Dacia s’en sort aussi indemne, quoique choqué.

La circulation a été interrompue dans les deux sens, le temps que la chaussée soit dégagée. Elle est pour l’instant toujours bloquée.