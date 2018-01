Le corps d'une Walhinoise retrouvé dans l'Ourneau

La police a pris très au sérieux la disparition d’une habitante de Walhain née en 1961. Et malheureusement, ce samedi après-midi, la mauvaise nouvelle attendue s’est confirmée. Les fouilles entreprises dans l’Ourneau par la police ont abouti. Le corps de la malheureuse a été retrouvée. Elle était portée disparue depuis ce vendredi.

Depuis ce vendredi, le mari d’une habitante de Walhain est sans nouvelle de son épouse. Inquiet de ne pas la trouver au domicile conjugal en rentrant à la maison et sans nouvelle de cette dernière, il a décidé d’alerter la police. Cette dernière a jugé la disparition inquiétante et a déployé les grands moyens pour la retrouver. Malheureusement, la mauvaise nouvelle attendue s’est confirmée ce samedi après-midi. Le corps de la Walhinoise a été retrouvé dans l’Ourneau, un cours d’eau qui traverse les villages de Bossière et Mazy.

Une piste les a menés du côté de Gembloux et du village de la Bossière. « Des maîtres-chiens, un hélicoptère et la cellule des personnes disparues de la police fédérale sont sur place depuis ce vendredi », nous confirme un officier de la zone de police d’Orne-Thyle.

Assez rapidement, les fouilles se sont orientées sur une partie de l’Ourneau, un cours d’eau situé dans le village. L’eau, très froide n’a pas facilité le travail des plongeurs de la police dépêchés sur place. Mais ces derniers sont parvenus à retrouver cette dame née en 1961. Inanimée, ils n’ont rien pu faire pour la sauver.

La rédaction de la Capitale Brabant wallon présente ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu’aux proches de la victime.