Le beau geste d'Eden Hazard à la fin de Brighton-Chelsea: interpellé par un garçon, il lui offre son maillot(vidéo)

Eden Hazard nous aura une nouvelle fois régalés avec un geste plein de classe et d’élégance ce samedi. Non, on ne parle pas de ses deux buts du jour, de sa combinaison avec Batshuayi ou de l’un de ses gestes techniques lors du match Brighton-Chelsea (0-4). Le vrai beau geste a été réalisé en dehors du terrain au terme de la rencontre. Dans les tribunes pour être plus précis.

C’est là-bas qu’un petit garçon tenait à bout de bras une pancarte sur laquelle il demandait une petite faveur à Eden « Hazard, puis-je avoir ton maillot ? ». Un message vu et entendu par le feu follet belge qui a offert son maillot au jeune homme. Touché, il n’a pu retenir ses larmes. Le footballeur aura donc été grand aujourd’hui, l’homme encore un peu plus. Bravo Eden.