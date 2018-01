Rédaction en ligne

Le chanteur de pop britannique Ed Sheeran a annoncé samedi qu’il allait épouser sa petite-amie Cherry Seaborn. «Je me suis fiancé juste avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et amoureux, et nos chats aussi sont choyés», a annoncé le chanteur à ses 18 millions d’abonnés sur Instagram, publiant une photo où il embrasse sa fiancée.