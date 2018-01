Carlos Sainz (Peugeot) remporte le Dakar 2018 dans la catégorie autos

L’Espagnol Carlos Sainz (Peugeot) dans la catégorie autos a remporté le Dakar 2018, samedi à l’issue de la 14e et dernière étape autour de Cordoba (166 km dont 120 de spéciale) en Argentine.

Sainz, 55 ans, et son co-pilote et compatriote Lucas Cruz avaient déjà remporté le Dakar en 2010. Ils devancent les Toyota du team belge Overdrive pilotées par le Qatarien Nasser Al-Attiyah, deuxième à 43 : 40, et le Sud-Africain Giniel de Villiers, troisième à 1h16 : 41. De Villiers s’est adjugé la dernière étape.

En tête depuis une semaine, l’équipage Sainz-Lucas Cruz (Peugeot), vainqueur de deux étapes, a logiquement validé son titre samedi, au terme de la 14e et dernière étape.

Membre du cercle restreint des pilotes à avoir remporté à la fois le Championnat du monde des rallyes WRC et le plus dur des rallye-raids, aux côtés des Finlandais Juha Kankkunen et Ari Vatanen, Sainz est aussi devenu le vainqueur auto le plus âgé de l’histoire, à 55 ans et 284 jours.

Sainz succède au palmarès à son équipier français Stéphane Peterhansel, vainqueur en 2016 et 2017. ’Monsieur Dakar’ a dû cette année se contenter de la quatrième place, à 1h25 : 29 de l’Espagnol.

Côté belge, Tom Colsoul, co-pilote du Polonais Jakub Przygonski (MINI John Cooper Works), se classe cinquième du général, à 2h45 : 24 du vainqueur. Colsoul, 41 ans, obtient son meilleur résultat en catégorie autos. Il avait remporté l’épreuve en 2012 en camions, comme co-pilote du Néerlandais Gerard de Rooy.