Le Standard et Eupen unis contre le racisme et pour le fair-play envers tous (photos)

Lors de la rencontre face à Courtrai, le Standardman Uche Agbo avait été victime de propos racistes et xénophobes. Le joueur, exclu pour un tacle jugé dangereux, avait répondu en tendant son majeur. Cependant d’autres joueurs sont dans la même situation que le Nigérian. Face à cette recrudescence du racisme dans les stades, les clubs du Standard et d’Eupen ont décidé de lancer une campagne pour lutter contre ce fléau. Les joueurs des deux clubs disputent la première mi-temps du match avec des vareuses floquées #NOTORACISM et #FAIRPLAY4ALL. Le club liégeois a pris l’initiative et a reçu le soutien des Eupenois.