Ligue 1: Gustavo Poyet est le nouvel entraîneur de Bordeaux

L’annonce a été faite par le président du club. L’Urugayen prend ainsi la place convoitée par Michel Preud’homme, écarté par les Girondins plus tôt dans la journée.

L’ancien entraîneur de Sunderland et de l’AEK Athènes Gustavo Poyet, un Uruguayen âgé de 50 ans, est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, a annoncé le président du club Stéphane Martin samedi soir sur Canal+ Sport, diffuseur de la rencontre contre Nantes remportée par les Bordelais (1-0).

« Il a une expérience de joueur intéressante », a estimé Stéphane Martin à propos de Poyet, qui a notamment évolué avec le FC Grenoble à la fin des années 1980, la Real Saragosse en Espagne (1990-97), Chelsea et Tottenham en Angleterre de 1997 à 2004. « C’est quelqu’un qui a beaucoup bourlingué, qui parle Français et qui a une expérience multiculturelle » et « qui nous a tapé dans l’œil », a encore dit le dirigeant bordelais, deux jours après le limogeage de Jocelyn Gourvennec.