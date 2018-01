Orlando Sa réaliste après la victoire du Standard: "La chance était avec nous aujourd'hui"

Le Standard s’est imposé de justesse face à Eupen (3-2) dans un match électrique à Sclessin. Les Rouches ont dominé dans les chiffres mais n’ont pas profité de leur avantage numérique suite à l’exclusion de Mbaye Leye. En toute fin de rencontre, c’est le capitaine liégeois Sébastien Pocognoli qui délivrait les siens sur un but salvateur.

Pour Orlando Sa, l’attaquant liégeois auteur d’un doublé dans la rencontre, le Standard « a eu ce qu’il méritait, la victoire. On peut oublier les résultats négatifs. Perdre c’est compliqué pour nous mais aussi pour les supporters. Aujourd’hui, nous étions chanceux et nous méritons ce résultat ». Le Portugais est fier de voir son capitaine sauvé l’équipe dans les derniers instants : « Je suis content pour Poco, il marque un goal important ce soir et il le mérite aussi. Il travaille beaucoup et il aime ce club ».

Nous méritons vraiment ces 3 points! Bon boulot les gars! 🙌🏻 https://t.co/BLOw1VnBee — ORLANDO SÁ (@ORLANDOSA10) 20 janvier 2018

Eupen manque le coche

Pour Siebe Blondelle, défenseur d’Eupen, ce qui a fait défaut, c’est cette infériorité numérique. « Nous voulions prendre un point, on y était presque mais avec le carton de Mbaye, c’était compliqué malheureusement. Ce carton rouge nous a fait mal. C’était une vraie bagarre aujourd’hui entre Mbaye et Luyindama ». La majorité des buts de la rencontre a été provoquée sur phases arrêtées. « Sur le dernier but, Pocognoli était seul alors que c’était la fin du match. C’est dommage mais encore une fois, on était dix sur le terrain et on ne peut pas garder tout le monde à ce moment-là. Maintenant, on se concentre sur la rencontre de mercredi face à Charleroi » a conclu le défenseur termondois.