En pleine tempête dans les montagnes, il est forcé d'abandonner son chien: l'animal est décédé

Ce dimanche, Paul Finnegan faisait une balade avec son chien, un bordercollie de 12 ans, dans les montagnes lorsqu’ils se sont retrouvés pris dans une tempête. Mais l’animal, en fin de vie, était faible et ralentissait la course de son maître.

Résultat, pour échapper à la tempête, l’homme a décidé d’abandonner son chien. Depuis, Paul était sans nouvelle de son animal de compagnie. Mais finalement, après cinq jours de recherches, Meg a été retrouvé mort. Il n’avait pas survécu, seul, dans ces conditions extrêmes

