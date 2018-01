D3 amateurs: Quévy-Mons s'impose facilement face au Stade Brainois (3-0)

Le RAQM tient sa première victoire de l’année 2018 grâce à un but de Dauby et à un doublé de Petteno.

Ce succès va faire un bien fou aux protégés de Christ Bruno qui n’ont pas perdu espoir de participer au tour final en fin de saison. Le score à la pause était de 2-0 avec des buts de Dauby et Petteno avant que le jeune médian ne fixe les chiffres dans les derniers instants en inscrivant un second but.