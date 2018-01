Le tourisme "Johnny" se met en place: des dizaines de personnes débarquent chaque jour autour de la tombe de la légende du rock à Saint-Bart

Une heure plus tard, ils sont une dizaine à débarquer sur les lieux. Ils ont loué une voiture pour la journée ou, comme Simone – très émue et en larmes devant la sépulture – et son époux, ont eu recours à un taximan qui a flairé la bonne affaire et qui y va de ses quelques commentaires lus dans la presse… Car ici, pour certains désormais, le pèlerinage Johnny est devenu une forme de business très lucratif.

Seulement voilà: Saint-Barth, ça se mérite. Et la majorité des fans du rockeur n’ont pas les moyens financiers de passer une semaine dans ce paradis. Alors, c’est via la Guadeloupe ou Saint-Martin que les voyages commencent à s’organiser, à moitié prix (à partir de 2.000 euros). Avec un package comprenant une journée aller-retour vers Saint-Barth.

Inquiétude

De quoi donner un coup de boost à l’économie locale? «Non», nous répond une restauratrice. «Car les gens ne vont pas venir ici se ruiner si ce n’est pas dans leurs moyens. Ils ne veulent pas forcément découvrir l’île mais juste voir le cimetière ou tenter de voir sa maison». Elle a raison: quelques minutes plus tard, un touriste nous demande si l’on aperçoit de la route la villa de Johnny…

Autre sujet d’inquiétude: pour ceux qui désireraient séjourner un peu plus longuement à Saint-Barth, les logements manquent. L’ouragan Irma a fait des ravages même si la collectivité s’organise magnifiquement pour reconstruire maisons et hôtels… Il manque de places pour loger les touristes!

70 demandes en 48 heures

C’est le cas ce samedi et ce le sera toujours dans quelques semaines si ce tourisme «de recueillement» devait prendre de l’essor. Pour Jean-Louis, qui loue chambres et studios surplombant la baie des Cayes, c’est cependant une bonne nouvelle à laquelle il ne s’attendait pas. «En 48 heures, dès que Johnny a été enterré, j’ai reçu 70 demandes de personnes qui cherchaient à venir ici dans les semaines et mois à venir. Leur question principale était: est-ce que vous êtes situé loin de la tombe de Johnny?»

Jean-Louis, qui est «full jusque fin février», espère que ce nouveau «tourisme» permettra aussi de faire voir l’île différemment, «loin du bling bling».