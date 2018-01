Elise Mertens, qualifiée pour les quarts de finale: «C'est juste incroyable!»

Mais qu’est-ce qu’elle nous fait là, Elise Mertens ?

Premier Open d’Australie et premier quart de finale en Grand Chelem, après avoir confirmé son titre à Hobart. Ça lui fait 11, oui bien 11, victoires d’affilée en 2018, série en cours !

Mais que ce huitième de finale contre la grande Petra Martic (1,81 m – 81 e mondiale) fut intense.

Pourtant, le début de la rencontre ne nous avait pas préparés à ça. Pendant 19 minutes, il n’y avait qu’une seule joueuse sur le court : Elise Mertens qui menait 4-0 et dominait complètement une Croate étrangement apathique. Mais à ce niveau, dans un Grand Chelem, il ne faut jamais croire trop vite que tout est joué. Mertens n’est peut-être pas tombée dans ce piège-là, mais elle a certainement pensé tout doucement l’exploit en bonne route. Elle était loin de s’imaginer que 1h40 plus tard, elle serait encore en pleine bagarre. Car Martic a subitement retrouvé le jeu qui fait d’elle une très belle joueuse de tennis avec un grand service, un excellent coup droit et des coups très variés. Et là, la force mentale de Mertens fut à nouveau soumise à rude épreuve. Le score passa ainsi de 4-0 à 4-4 (malgré deux balles de 5-3) et c’est au tie-break que les deux adversaires allaient se départager, malgré encore une balle de set à 6-5 pour Mertens. Il en faudra encore… trois à la Limbourgeoise pour finalement l’empocher à 7-5, ce qui n’était que mérité, pour toute l’abnégation et le courage apportés sur un Court Margaret Arena qui était venu applaudir la nouvelle sensation belge.

Le deuxième set ne sera pas moins intense, même si Petra Martic, qui connaît toutes les ficelles du métier, réclamait rapidement des soins (problème à la hanche gauche), ce qui ne l’empêchait pas de toujours cogner aussi fort !

Mertens s’échappera encore à 4-2, mais Martic reviendra encore à 4-4 ! La fin de match était vraiment épique. Les joueuses n’arrivaient plus à conserver leur mise en jeu. Mertens s’offrait une première balle de match à 5-4, sur son service, mais la Croate ne donnait aucun cadeau (5-5). Mais à 6-5, et à nouveau sur son service, Elise avait décidé que « cela suffisait maintenant ». Elle claquait quatre excellentes premières balles, avant de ponctuer son nouvel exploit d’un revers croisé court. Elise et tout son clan pouvaient à nouveau exulter !

« Quart de finale pour mon tout premier Open d’Australie, c’est incroyable » confia-t-elle après avoir encore couru pour offrir son essuie de joueuse à des supporters belges. « Je ne sais pas comment je fais. Si ce n’est qu’il faut toujours croire en soi, très fort et beaucoup travailler ! »

La Limbourgeoise est en tout cas récompensée pour tout ce boulot qu’elle effectue maintenant depuis plus de trois ans à l’académie de Kim Clijsters (août 2014). Ses progrès sont énormes depuis un an, maintenant qu’elle a appris à jouer de manière agressive, surtout avec ce revers à deux mains à regarder dans toutes les bonnes écoles de tennis. Elle est la 9 e joueuse belge à atteindre un quart de finale en Grands Chelems après Gurdal, Monami, Appelmans, Henin, Clijsters, Wickmayer, Flipkens et Van Uytvanck. Elle aussi assurée de faire son entrée dans le top 30 lundi prochain (aux alentours de la 24 e pour l’instant…), déjà le meilleur classement de sa carrière à seulement 22 ans !

Et ce n’est peut-être pas fini. Mardi, elle défiera la gagnante du huitième de finale, qui doit encore se jouer dans la soirée à Melbourne, entre l’Ukrainienne Svitolina (4 e ) et la Tchèque Allertova (130 e et issue des qualifs). Surtout, Elise n’aura rien à perdre, alors qu’elle a tout de même senti la pression, ce dimanche… Et tout le clan belge aussi !