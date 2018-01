Dans les provinces de Liège et du Luxembourg, l’Institut royal météorologique s’attend à 2 à 8 cm de neige fraîche. Dans la province de Namur et plus localement aussi dans le Hainaut, cette couche devrait être de 0 à 4 cm.Ailleurs, de la neige fondante sera temporairement possible, mais l’essentiel des précipitations tombera sous forme de pluie.

Pour les provinces de Liège et Luxembourg, un avertissement orange est émis. L’IRM y prévoit des conditions de sol glissant généralisées qui rendront le trafic très pénible et très dangereux. L’Institut conseille d’éviter de se déplacer dans ces deux provinces, principalement entre dimanche 20h00 et lundi 02h00 du matin, heures durant lesquelles l’avertissement orange sera en vigueur.