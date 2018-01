« Ce qui compte pour moi, c’est le projet et le fait d’être actif. Si je ne suis pas actif, après ce que j’ai vécu, je pense que j’aurai des problèmes de santé importants », a expliqué Bernard Wesphael en réponse aux personnes qui critiquent son retour en politique. « J’ai déjà eu, mais je n’ai pas à m’étendre là-dessus dessus, un problème grave de santé où j’ai failli y laisser ma peau. »

Christophe Deborsu demande alors à l’ancien député si ces problèmes sont survenus après son acquittement. « Oui, oui, oui récemment », répond Bernard Wesphael. « Ce qui compte pour moi, c’est de me relancer sur des projets, des idées, avec des citoyens. Mais attention, je n’ai plus d’ambition personnelle et mon but n’est pas de devenir un leader francophone. »