Pro League: Bruges arrache le nul face à l'Antwerp en fin de match (2-2)

Après noël = avant noël ! En coupe, déjà, Charleroi peut en témoigner, Bruges avait prévenu : la trêve hivernale n’a pas coupé son élan vers un 15e titre national, voire un doublé, 22 ans après le précédent. La division des points par deux à l’issue de la saison régulière ne relancera véritablement la bagarre en haut du tableau, que si d’ici là les blauw en zwart rendent un peu d’espoir à la (maigre) concurrence, en perdant quelques plumes ici où là. L’ambitieux Antwerp semblait à cet égard le trouble-fête idéal pour ce scénario. Et il ne s’agissait pas seulement d’une impression puisque le promu menait encore 2-0 à la… 89e minute, grâce à des buts de Matheus Borges, à la 25e, et de William Owusu, à la 44e. Mais Ivan Tomecak, à la 89e, puis Ruud Voormer, à la 90e +2, ont un peu miraculeusement permis à Bruges de sauver les meubles et d’échapper à une 3e défaite. L’avance du Club est néanmoins tombée de 11 à 9 points sur Charleroi (2-0 contre Mouscron vendredi) en tête du championnat…

Prudent, Bruges n’empêcha pas pour autant l’ouverture du score sur corner par le défenseur brésilien Borges, à l’affût pour exploiter subtilement de la pointe de son pied gauche, le carambolage devant Vladimir Gabulov, après le centre de Geoffry Hairemans (1-0, 25e).

Le gardien international russe allait même être crucifié une deuxième fois lorsque Owusu, préféré à Obbi Oulare par Laszlo Bölöni, reprit imparablement de la tête un centre de Jelle Van Damme à la 44e (2-0)

Ivan Leko ne modifia pourtant son équipe qu’à la 57e, en introduisant Marvelous Nakamba au détriment du défenseur Stefano Denswil. Il allait ensuite remplacer l’invisible Wesley par Dennis, à la 64e, puis enfin le tout aussi invisible Abdoulaye Diaby par Jelle Vossen, à la 72e.

Ruud Vormer en sauveur

Ce ne sont cependant pas ces manœuvres de stratego qui allaient sauver le « Club », mais bien son capitaine Ruud Vormer, alors que le Bosuil fêtait déjà la victoire.

D’abord en balançant le ballon dans les parages du but anversois où l’ex-malinois Ivan Tomecak se montra le plus prompt lors du cafouillage qui suivit (2-1, 89e), puis en profitant de la panique au sein de la défense locale, voire d’une position hors-jeu, pour égaliser de près sans opposition à la 2e des quatre minutes d’arrêts de jeu (2-2).

Bruges conserve ainsi 9 de ses 11 points d’avance (54-45) sur Charleroi en tête du championnat après 22 des 30 journées de la saison régulière. L’Antwerp (35 points) reste 4e et Anderlecht, qui joue à Genk à 18 heures, 3e avec 40 points.