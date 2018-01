La phase de vigilance reste renforcée dimanche sur le réseau routier wallon et la situation continue à faire l’objet d’un suivi régulier en raison des dernières prévisions météorologiques et des averses hivernales. L’IRM prévoit en effet un sol glissant et a lancé un avertissement pour l’ensemble de la Wallonie, à l’exception du Brabant wallon. Celui-ci sera en vigueur de dimanche 19h00 jusque lundi 06h00.

Pour les provinces de Liège et de Luxembourg, un avertissement orange est émis, tandis que pour celles de Namur et de Hainaut, un code jaune est de mise. L’Institut royal météorologique s’attend à 2 à 8 cm de neige fraîche dans les deux premières provinces et entre 0 et 4 cm dans la province de Namur et plus localement aussi dans le Hainaut.

Au vu de ces conditions de sol glissant généralisées, la Cellule d’Action Routière (CAR), composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, reste activée, indique-t-elle dimanche dans un communiqué.

Les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie restent mobilisés pour assurer la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales. La cellule recommande par ailleurs aux usagers de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route, particulièrement sur le réseau secondaire.