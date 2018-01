L’album posthume enregistre par Johnny Hallyday juste avant sa tragique disparition pourrait sortir plus tôt que prévu.

Warner Music France l’a annoncé il y a quelques temps déjà. Un album posthume de titres inédits de Johnny Hallyday sortira en 2018. Oui mais quand précisément ? Car les fans s’impatientent de pouvoir entendre une dernière fois de nouvelles chansons de leur idole.

Initialement, le souhait de l’entourage du rockeur était de sortir cet album le 15 juin 2018. Date forte et symbolique puisqu’il aurait s’agit du 75 e anniversaire de Johnny. Un chanteur qui avait enregistré ce qui sera son 51 e album de sa carrière alors qu’il se battait contre son cancer.

« Dix titres ont été enregistrés. Puis la maladie est devenue trop forte, il n'a pas pu enregistrer les deux derniers titres, mais il y a quand même dix morceaux » a révélé le journaliste Philippe Manoeuvre sur BFMTV. Dix morceaux que les fans pourront, peut être, écouter plus vite que prévu. Selon les dernières informations recueillies par les magazines VSD et Gala, il se pourrait que cet album aux sonorités rock et blues soit disponible dans les bacs dès le mois de mars ! Affaire à suivre.