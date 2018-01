Adrien Trebel après la victoire d'Anderlecht: «On a manqué d'efficacité pour tuer le match»

Ce dimanche, Anderlecht, champion en titre, se déplaçait sur la pelouse de Genk dans le cadre de la 22ème journée de Pro League. Grâce à un but de Sofiane Hanni, les Mauves ont ramené trois points. La victoire n’était pourtant pas acquise pour Adrien Trebel, le médian du Sporting. « Ce n’était pas simple. Le fait de jeu (carton rouge de Malinovskyi, NDLR) nous a bien aidés. Malgré ça, on n’a pas réussi à tuer le match, on a manqué d’efficacité », ajoute le Français. Genk a dominé la première période mais les Mauves ont tenu défensivement. « On a été solide face à cette équipe et l’important c’est de ramener les trois points ». Quant aux rumeurs concernant un éventuel transfert en Ligue 1, Trebel est resté évasif : « C’est mon agent qui gère tout ça ».

La nouvelle recrue du Sporting, Silvere Ganvoula a fait ses grands débuts face à Genk. Le Congolais est content de sa prestation : « On a bien joué et je sais que j’ai encore des choses à prouver. C’est très important de mettre en pratique ce qu’on fait à l’entraînement. C’est le coach qui décidera si je joue la prochaine fois mais en tout cas je donnerai tout ce que j’ai ».

Pour l’entraîneur du Sporting, Hein Vanhaezebrouck, l’important était de ramener les trois points. « On a bien joué même si tout n’était pas parfait. On était bien positionné, on a fait des bonnes récupérations de balle ». Selon le Courtraisien, son effectif a évolué et est plus fort qu’à son arrivée. « Dans ce match, on a eu beaucoup d’opportunités. Ce qui est sûr c’est qu’on doit marquer le deuxième but pour tuer le match. C’est dommage mais au final, on a la victoire » conclut le tacticien anderlechtois.