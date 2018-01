Pic de malades les premiers lundis de l'année: l'absentéisme est au plus haut lors de cette période de l'année

Durant les prochaines semaines, vous vous étonnerez sûrement du nombre de malades au sein de votre entreprise. Il faut dire que tous les lundis entre janvier et mars sont classés « rouge ». Trois raisons expliquent ce phénomène.

Selon Securex, les douze premiers lundis de chaque nouvelle année sont des journées records en matière d’absentéisme. Ils sont même classés « rouge ». Autrement dit, c’est durant les lundis de janvier, février et mars que les absences pour cause de maladie sont les plus importantes dans le privé.

> La grippe est un des facteurs qui expliquent ce phénomène, mais deux autres raisons sont pointées du doigt.

> Un médecin témoigne et explique ces absences qui touchent beaucoup de monde.

> Tous les chiffres de l’absentéisme , ainsi que les journées les plus touchées par les absences maladies.