Auteur d’un premier tour de bonne facture dans l’entrejeu anderlechtois, Adrien Trebel a forcément attiré les regards de certains recruteurs, notamment grâce à ses prestations en Ligue des Champions où il a plusieurs fois été le meilleur Bruxellois sur le pré.

D’après nos confrères de L’Equipe, l’ancien capitaine du Standard, qui a toujours avoué avoir un faible notamment pour la Bundesliga, serait suivi par Marseille et Nice où il pourrait pallier les départs éventuels de Morgan Sanson (Marseille) ou Jean-Michaël Seri (Nice). Interrogé sur l’intérêt des formations françaises par la télévision après la rencontre de ce dimanche, le Français a simplement répondu que son « agent s’occupe de cela », et non lui.

Le quotidien français estime la valeur d’Adrien Trebel entre 8 et 10 millions d’euros.

Il faudra par contre voir comment Anderlecht va réagir dans ce dossier. Alors que Leander Dendoncker veut quitter le Sporting dès cet hiver, on imagine mal les Bruxellois faire sans Dendoncker et Trebel au deuxième tour.