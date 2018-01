«Passez vos vacances comme Johnny Hallyday»: la villa du rockeur est en location à Saint-Barthélemy… mais il faut avoir les moyens

Pas de disponibilité avant la fin février, indique Sotheby’s. Pour vous offrir ce plaisir luxueux, très à l’abri des regards, et vivre zen mais comme une rockstar face à la mer, il faudra vider vos poches et faire bonne impression auprès de l’agence…

« Passez vos vacances comme une rock star avec vos proches ». La référence au propriétaire des lieux est à peine déguisée. Mais celles et ceux qui ont les moyens de louer la superbe (et on pèse nos mots) propriété de Johnny et Laeticia à Saint-Barth, sur les hauteurs de la baie Marigot, ne prêtent probablement pas attention à ce « détail »…

On savait que quand Johnny n’habitait pas sur l’île de Saint-Barthélémy avec sa famille, sa villa – baptisée Jade et construite « sur mesure » par un architecte voisin devenu un ami du couple Hallyday – était mise à la location. C’est la très luxueuse agence Sotheby’s qui la propose dans son catalogue. La villa y figure toujours, un mois après l’inhumation dans le cimetière proche (à 5 minutes en voiture) du rockeur et alors que Laeticia est rentrée à Los Angeles avec leurs deux filles.

