La Wallonie se lance dans la chasse aux gaz nocifs: un vote pour interdire les HFC des réfrigérateurs et des climatiseurs

Ce mercredi , le parlement wallon devrait voter un texte qui sera, comme le dit Jean-Paul Wahl, chef de groupe MR, une « avancée importante pour le climat ». De quoi s’agit-il ? D’une future interdiction totale de ce que l’on appelle les HFC, un gaz dont l’effet de serre est… 14.000 fois plus puissant que le CO 2 .

Or, ce gaz, on le retrouve principalement dans les réfrigérateurs, les climatiseurs, les surgélateurs, mais aussi dans certains aérosols et dans des systèmes de protection incendie. C’est dire s’il est répandu et si l’arrêt de son utilisation ne peut pas se faire en deux jours (ni même en trois).

