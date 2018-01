Le cdH et Opaline Meunier mettent fin, de commun accord, à tous les titres et fonctions que cette dernière exerçait pour le parti centriste

Le cdH et Opaline Meunier ont mis fin, d’un commun accord, à tous les titres et fonctions que cette dernière y exerçait, annonce dimanche soir le parti centriste dans un communiqué.

Lors d’une rencontre avec le président du cdH Benoît Lutgen et Savine Moucheron, cheffe de file du parti à Mons, Opaline Meunier a confirmé sa décision de figurer sur la liste « Mons en mieux » en vue des élections communales 2018.

Cette figure médiatique qui a présidé le syndicat estudiantin Unécof, avait en effet annoncé au milieu de la semaine sa volonté de rejoindre cette liste pluraliste emmenée par le chef de groupe MR Georges-Louis Bouchez, suscitant l’étonnement et les critiques de plusieurs personnalités du cdH.

« Cette décision ne respecte pas le choix qui a été démocratiquement exprimé par la section locale de Mons mercredi dernier », a réagi le cdH dimanche soir.

« Au terme de cette discussion sereine et respectueuse, et d’un commun accord, il a été conclu de mettre fin à tous les titres et fonctions qu’elle exerçait au cdH », conclut le parti centriste.