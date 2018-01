Cinq personnes grièvement blessées lors du crash d'un train en fin de ligne près de Sydney en Australie (vidéo)

Au moins treize personnes ont été blessées dans l’accident, dont deux avec de possibles lésions vertébrales, a indiqué un porte-parole des services de secours.

A train has crashed into a barrier at Richmond Station. #9News https://t.co/teDcQNtPo1 pic.twitter.com/86fRrOUJ30

Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des traces de sang sur les portes et les escaliers du train et des personnes blessées sur le quai. Des témoins ont qualifié la scène de « chaotique ».

Paramedics working at the scene treating multiple injuries and rescue helicopters are at nearby Richmond Oval. pic.twitter.com/q0wixNx32X