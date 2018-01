L'affaire Opaline Meunier est «un immense gâchis» pour Céline Fremault (vidéo)

Belga

Les soubresauts et rebondissements qui ont entouré l’annonce par Opaline Meunier, jeune cdH de 24 ans, de sa volonté de figurer sur la liste « Mons en Mieux ! » pour les élections communales d’octobre prochain sont « un immense gâchis », a estimé lundi matin la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH), invitée de Matin Première (RTBF). « Quand on a un souci en famille, on le traite en famille, pas par Twitter. »