Fin décembre, Sarah, 35 ans, a voulu profiter du grand soleil qui tapait sur l’Australie pour aller faire bronzette sur une plage de la Sunshine Coast, à l’est du pays. Elle y est restée trois heures et en a profité pour aller se baigner, faire du paddle et se reposer à l’ombre d’un arbre.

La jeune femme assure qu’elle s’était bien protégée, en mettant « une couche épaisse » de crème solaire d’indice 50+ de la marque « Bonana boat » à plusieurs reprises. Et pourtant, en rentrant chez elle, est a remarqué qu’une grande partie de son corps était rouge : « J’ai toujours pris soin de ma peau », a expliqué la jeune femme au DailyMail Australia. « Et il est écrit que la crème résiste à l’eau durant quatre heures, donc je n’avais aucune crainte ».

Mais les photos parlent d’elles-mêmes : de nombreuses cloques et une peau brûlée au deuxième degré au niveau du dos. « L’après-midi, je me suis demandé comment je pouvais avoir des coups de soleil. Puis le lendemain, j’avais une douleur atroce en me réveillant, puis j’ai regardé mon dos. Je ressemblais à une grande brûlée ».

Sarah explique qu’elle a dû se rendre à l’hôpital quotidiennement pour être soignée durant les jours qui ont suivi. Elle pense que tout cela est arrivé à cause de la crème solaire : « Je n’ai jamais eu de problème avant. Pour je ne sais quelle raison, cette crème ne m’a pas tout de la protégée ».

Sarah doit désormais se rendre régulièrement chez un dermatologue pour contrôler ses points de beauté. Elle a désormais peur d’avoir un jour un cancer de la peau.

Du côté de la société Banana Boat, on s’est excusé auprès de la jeune femme, et on tente de rassurer les utilisateurs : « Ils peuvent avoir confiance en nos produits. Toutes nos crèmes répondent aux critères et réussissent des tests ».