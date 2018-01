C'est la 4e édition d'e-Start & Go: le challenge e-business pour les jeunes en quête de réussite

L’e-business, c’est le modèle économique de demain, mais peu nombreux sont encore les entrepreneurs (en herbe ou non) qui osent se lancer. C’est pourquoi Sudpresse a décidé de leur donner un petit coup de pouce en créant en 2015 le challenge «e-Star & Go». Ce concours continue et offrira de la visibilité et un soutien au projet le plus innovant.

Infos et inscriptions sur www.startgo.be

« e-Start & Go, c’est un concours dont l’objectif est de mettre en avant et soutenir de jeunes projets e-business qui sortent de l’ordinaire », explique son initiateur, Alexandre Lechien, Project Manager pour la diversification chez Sudpresse. « Nous offrirons à six d’entre eux une visibilité médiatique considérable et un accompagnement. Le vainqueur bénéficiera en outre de nombreux outils pour transformer son projet en success-story. »

Le concours a reçu le soutien immédiat de l’EPHEC et de l’ULiège ainsi que de partenaires majeurs comme NSI, Mondial Relay, Becommerce, Hipay et d’autres. Pour valider leur inscription, les candidats doivent réaliser une vidéo de présentation d’une minute maximum, avant le 11 mars. Elles seront visionnées par des professionnels et académiciens, qui jugeront, sur base de l’originalité, de la clarté, de la qualité de la vidéo et du caractère réalisable, le projet.

Les 6 projets sélectionnés (ils seront connus fin-mars) passeront à l’étape suivante et bénéficieront d’un article dans l’ensemble des journaux du groupe Sudpresse (papier + web), publié hebdomadairement à partir de mi-avril. Pendant une semaine, les fans du projet mis en avant pourront voter via Facebook. Ces votes compteront pour 50% des points du concours. Après la semaine de parution de tous les projets, l’ensemble des six candidats retenus devront plancher sur leur business-model (budget, etc.). Sur base de leur dossier et de leur présentation, un jury restreint composé d’experts, octroieront à leur tour des points qui compteront pour 50% dans le score final.

Clôture des inscriptions le 11 mars 2017.