Mons: «Le cdH peut encore se ressaisir», clame G-L Bouchez

Après l’annonce du cdH ce dimanche soir de mettre fin à tous les titres et fonctions qu’exerçait Opaline Meunier au sein du parti, quatre anciens PSC (cdH) et Georges-Louis Bouchez montent au créneau pour défendre la jeune femme de 24 ans.

Suite et pas fin du feuilleton médiatique entourant la jeune Opaline Meunier. Ce dimanche soir, dans un communiqué, le cdH a déclaré « mettre fin, de commun accord, à tous les titres et fonctions d’Opaline Meunier » au sein des Humanistes. Cette décision fait suite à une rencontre avec le président du cdH Benoît Lutgen et Savine Moucheron, cheffe de file locale, où la jeune femme de 24 ans a confirmé sa décision de figurer sur la liste « Mons en Mieux » en vue des élections communales 2018.

Ce matin, quatre anciens du PSC (cdH actuel), ont lancé un appel au ralliement avec « Mons en Mieux ! », dans un communiqué : « L’essence de la démocratie est de permettre, voire de favoriser, l’alternance. À Mons, cette alternance passe inévitablement par un vaste regroupement. Dans ce contexte, la responsabilité du CDH est déterminante. Nous, anciens mandataires sociaux-chrétiens, toujours animés par des valeurs humanistes et l’amour de notre ville, ne comprenons pas le refus des instances du CDH montois de participer à ce large rassemblement. »

Jacques Hamaide, Jean-Maurice Servais, Eric Bailly et Christophe Taquin ont ensuite embrayé par un appel au président du cdH, Benoît Lutgen et aux militants : « Nous lançons un appel à Benoît Lutgen, afin qu’il manifeste une autorité à la mesure de cet enjeu ; à tous les militants, membres, sympathisants ou électeurs PSC ou CDH afin qu’ils se fassent entendre dès à présent, au moment où se constituent les listes ; à tous les élus montois afin qu’ils s’en tiennent à la confrontation des idées et des projets, dans le respect des personnes et des engagements adverses.

Les quatre anciens du PSC concluent en disant qu’ils ne seront « A priori, pas candidats aux prochaines élections » et soutiennent « le choix courageux d’Opaline Meunier et de ceux qui la rejoindront ».

À l’instar de l’appel lancé par les anciens du PSC, Georges-Louis Bouchez invite le cdH à bien réfléchir à ses choix dans un communiqué. « Le projet porté par « Mons en Mieux ! » a été accepté par le cdH lors des négociations. Aucun élément de blocage n’a été acté, ni sur les questions de fond, ni celles de forme, et un accord est intervenu sur l’intégralité des points. Dès lors, le refus d’avancer ensemble se comprend difficilement et cadre mal avec les intentions de « faire de la politique autrement » portées il y a quelques mois. »

« Le cdH sanctionne l’ouverture »

Georges-Louis Bouchez regrette également la mise à l’écart de sa nouvelle protégée Opaline Meunier : « le cdH montois annonce vouloir faire une liste teintée d’ouverture. Mais comment pourrait-il en être ainsi alors que dès qu’un de leur membre fait œuvre d’ouverture, ledit membre perd ses titres et fonctions au sein du parti ? On ne peut pas proclamer vouloir faire preuve d’ouverture et sanctionner l’ouverture dans le même temps. »

La porte n’est cependant pas fermée pour les Humanistes dans le projet porté par le chef de file du MR montois : « La porte reste ouverte dans le respect et l’écoute de chacun. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté qui composent le cdH à donner à Mons la chance d’un « nouvel élan citoyen pour rassembler tous ceux et toutes celles qui veulent en profondeur offrir de nouvelles perspectives » à notre Ville. »