SAG awards 2018: Nicole Kidman, Frances McDormand, Game of Thrones repartent avec un trophée (photos+vidéo)

Ce 21 janvier, la 24e cérémonie des Screen Actors Guilds Awards récompensait les acteurs et actrices du cinéma et de la télévision pour les productions de l’année précédentes. De nombreuses pointures ont été récompensées, et notamment Frances Mc Dormand, Nicole Kidman, William H Macy, etc. Voici toutes les photos de la cérémonie.