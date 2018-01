Toxicomanie, insécurité, ordures… les riverains du Triangle sont à bout et tirent la sonnette d'alarme

E.Mathieu

Depuis quelques jours, une lettre ouverte au bourgmestre circule dans le quartier du Triangle à la ville basse. Elle dénonce le délabrement total de ce no man’s land dans l’ombre de Rive Gauche. Dans ces rues mal éclairées, les dealers pullulent et font fuir la clientèle des commerces. Les poubelles et les bancs ont disparu et la crasse empuantit les rues du piétonnier à quelques mètres du centre commercial.