Il s'était frité avec Miss Namur à Charleroi…

Rédaction en ligne

La scène remonte au jeudi 30 mars 2017. Ce jour-là, miss Namur -Laurie Ledoux, 20 ans- et sa maman se promènent à Charleroi, boulevard Tirou, non loin du centre commercial Rive Gauche qui vient tout juste d’ouvrir ses portes. Une bousculade, des noms d’oiseaux, un jet de cannette et une plainte. Quelques jours plus tard, Angelo est interpellé sur son lieu de travail et sommé de venir s’expliquer à la police. Il devra sans doute faire de même devant le tribunal.