Michelle Horion, 37 ans, pesait 116 kilos pour 1m63, il y a encore 5 ans. Mal dans sa peau, mauvaise hygiène de vie, Michelle a pourtant essayé de nombreux régimes, sans succès. « J’éprouvais des difficultés à bouger et je ne prenais pas soin de moi. Je ne faisais aucun effort et, à côté de ça, ma meilleure amie, mince, se plaignait constamment de son apparence », explique Michelle. Tout doucement, la jeune femme a pris conscience que, peu importe le poids, personne ne serait jamais satisfait. « Lorsque je me suis acceptée et que j’ai cessé de me comparer aux autres, tout a changé. Je me suis autorisée des choses que je m’interdisais. Vivre pour moi et non pour les autres », confie-t-elle.

> Michelle nous explique comment elle a réussi à se reprendre en main et perdre tout ce poids.

