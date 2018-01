École des Cobaux: un dégagement de fumée inquiète la direction

C’est la directrice de l’établissement, Mme Mawet, qui a appelé les pompiers. Elle assure que tout a été sécurisé et que les enfants avaient été transférés en toute sécurité dans une autre aile du bâtiment en attendant d’en savoir plus. Michel Méan, le porte-parole des pompiers de Charleroi, nous a indiqué ce matin qu’il s’agissait d’une surchauffe et que tout est rapidement rentré dans l’ordre.