Hornu: le DalicYou's coffee cambriolé et vandalisé

L’année 2018 a très mal commencé pour Yousri et Dalila, les patrons du DalicYou’s coffee, à Hornu. Depuis août dernier, l’établissement proposait desserts, en-cas et surtout « freakshakes », ces énormes milkshakes agrémentés de pâtisseries qui ont fait sa renommée. Le DalicYou’s coffee a fermé durant les fêtes de fin d’année, l’occasion pour des personnes mal intentionnées de cambrioler et vandaliser les lieux...

Yousri, le jeune patron a découvert les lieux complètement saccagés (photos) le 4 janvier dernier, date prévue de la réouverture. « En décembre dernier, on a fermé l’établissement pour le réaménager et faire une nouvelle carte. Un soir, début janvier, ma femme veut regarder les images des caméras de surveillance et voit qu’elles sont déconnectées. C’était suspect car d’habitude elles fonctionnent toujours. Elle m’a demandé d’aller sur place. Quand on est arrivés, il n’y avait plus rien. »

> Yousri témoigne de sa mésaventure : « Ils ont vandalisé les lieux pour être sûrs qu’on ferme plus longtemps ».

> Le préjudice est considérable. Les deux indépendants sont au pied du mur.

> Jusqu’à nouvel ordre, le magasin restera fermé.