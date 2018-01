Cette photo fait le tour du monde: Ali (83 ans) a tout perdu, sauf son chaton (vidéo)

Ali Mese est originaire de la province Ordu en Turquie. Il a malheureusement fait brûler sa maison en essayant d’allumer son poêle au bois. Le pensionné de 83 ans a renversé de l’essence, ce qui a mis le feu à l’ensemble de sa maison, essentiellement composée de matériaux de bois.

the 83 year old man from turkey 🇹🇷 holding his kitten close after his house burned down.can u imagine how much he loves this little soul!!! pic.twitter.com/64FOgKWPH3