L’animal a été découvert ce dimanche matin dans un état grave. Il était attaché à un poteau, affamé et frigorifié dans un espace public à Hartlepool, au nord-est de l’Angleterre. Très vite, les policiers sont arrivés sur place et ont tenté de retrouver le propriétaire de l’animal. Sans succès.

Terrifié, l’animal se montrait très agressif. Les policiers ont alors fait appel à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, une association qui vient en aide aux animaux, pour tenter de le calmer.

Mais au bout de plusieurs heures, ils ont dû prendre la décision d’abattre à l’animal. Un choix qui a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Depuis, de nombreux internautes s’insurgent face à ce choix de la police.

Sur Facebook, les autorités ont tenté de justifier leur geste : « Cette décision n’a pas été prise à la légère, et c’est la dernière des options que nous voulions prendre. Toutes les tentatives pour calmer l’animal ont échoué ».