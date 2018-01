Herstal: Frédéric Daerden emmènera une liste d'ouverture

Il y a quelques jours, le comité de l’USC a donc officiellement décidé d’ouvrir sa liste à des candidats non-affiliés. Des candidats qui devront être soucieux de s’investir pour le bien des Herstaliens et de s’inscrire dans les trois piliers principaux annoncés par Frédéric Daerden lors de sa désignation comme tête de liste : le cadre de vie, la solidarité et la participation citoyenne. Par cette décision, le PS entend se montrer progressiste, en insufflant une politique rassembleuse et participative, tout en s’inscrivant dans la continuité du travail de redynamisation de la Ville entrepris dès 2006. Sur les 35 places disponibles, douze seront attribuées à des candidats d’ouverture. En apprenant la nouvelle, le groupe EPH, partenaire de majorité du PS depuis 2006, a marqué son intérêt à rejoindre cette liste. Après discussion, six des douze places seront donc attribuées à des candidats EPH. Les six autres seront des candidats d’ouverture plus classique, issus de sensibilités différentes. Et parmi ces candidats, il pourrait y avoir une teinte écologiste puisque Eric Jadot, conseiller indépendant mais ex-Ecolo, se montre également intéressé. Et qui dit liste d’ouverture dit également changement de nom. C’est donc une liste PSH avec un H pour Herstal « qui rappelle nos valeurs, nos origines et nos spécificités herstaliennes » qui sera déposée en octobre prochain.

L’attribution des places

Même si tous les candidats ne sont bien évidemment pas encore connus, on sait déjà comment va se passer l’attribution. Ce que l’on sait à coup sûr c’est que Frédéric Daerden sera tête de liste. Une femme socialiste occupera la seconde place. Seule échevine sortante, cette place devrait être occupée par Isabelle Thomsin. Enfin, la troisième place sera attribuée à André Namotte, seul échevin sortant EPH. Pour le reste, 23 places de la liste seront donc réservées aux socialistes. Actuellement, le PS compte 20 élus. Parmi eux, on sait déjà qu’Albert Crepin, 65 ans, ne se représentera pas et que, dans le même temps, tous les échevins sortants se représenteront. Le PS a donc constitué un comité des sages qui sera chargé de classer les échevins sortants. Pour les autres candidats socialistes, ce sont les militants qui, par un vote, classeront les candidats. Les militants socialistes ont jusqu’au 15 février pour déposer leur candidature. EPH devra quant à lui désigner trois hommes et trois femmes. L’attribution des onze places d’ouverture sera faite d’un commun accord.